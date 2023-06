Gp Germania: Acosta vince in Moto2, secondo Arbolino

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Lo spagnolo Pedro Acosta (Kalex), ha vinto il Gran premio di Germania classe Moto2. L'italiano Tony Arbolino, leader del Mondiale con 139 punti, ha chiuso al secondo posto, facendosi avvicinare in classifica dall'iberico, che ora è a -15. Sul podio, identico a quello di domenica scorsa al Mugello, è salito anche il britannico Jake Dixon, che ha attaccato fino all'ultima curva Arbolino.

In Moto3, ha conquistato la sua prima vittoria nel motomondiale il turco Deniz Oncu (Ktm), che all'ultima curva ha superato il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna). Terzo posto per il leader della classifica Daniel Holgado (Ktm) che aumenta il vantaggio nei confronti degli inseguitori. Il migliore degli italiani è stato Stefano Nepa, nono al traguardo. (ANSA).