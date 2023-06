MotoGp: pole di Bagnaia in Germania, secondo Marini

Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position nel Gp di Germania della classe MotoGp. Con il tempo di 1'21''409, il piemontese campione del mondo in carica ha preceduto di 78 millesimi Luca Marini (Ducati VR46) e di 83 millesimi Jack Miller (Ktm), che partiranno con lui in prima fila. In seconda fila, con il quarto tempo, ci sarà Johann Zarco (Ducati Pramac) che avrà al suo fianco Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e Jorge Martin (Ducati Pramac). Le qualifiche, segnate da molte cadute, determinano la griglia sia della sprint race di oggi pomeriggio, alle 15, che della gara di domani.