Moto: Bagnaia "gara divertente, Martin ha meritato la vittoria"

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "E' stata una gara molto divertente.

Io ho cominciato bene ma oggi Martin era molto più veloce e ritengo quindi che per me il secondo posto sia un buon risultato. Voglio fare i complimenti a Jorge, che si è meritato questa vittoria". Così Francesco Bagnaia dopo la gara sprint nel Gp di Germania.

"I primi giri sono stati difficili - ha detto invece il pilota spagnolo della Ducati Pramac -, dovevamo abituarci alle gomme dure anteriori che non avevamo mai usato. Ho rischiato due volte ma poi sono riuscito ad andare in testa e a spingere bene per prendere un po' di distacco. Sono molto contento", ha concluso il vincitore, che con i punti conquistati è salito al secondo posto della classifica generale dietro a Bagnaia, superando Marco Bezzecchi. (ANSA).