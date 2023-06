Moto: Germania; Bezzecchi vola, Marquez travolge Zarco

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Marco Bezzecchi ha strappato il miglior tempo nelle seconde libere della classe MotoGP in Germania. Con 1'20"271 il pilota del team Ducati VR46 ha preceduto di 40 millesimi Jorge Martin (Ducati Pramac) e di 81 l'Aprilia di Aleix Espargaro. Nei primi 10 - promossi direttamente alla Q2 che stabilirà la griglia della Sprint di sabato e della gara di domenica - anche Bagnaia, Miller, Quartararo, Marini, Bastianini, Alex Marquez e Binder. Sarà costretto ad affrontare la Q1 Marc Marquez, 14mo e protagonista di un brutto incidente alla curva 1: lo spagnolo ha perso l'anteriore della sua Honda in staccata ed ha travolto la Ducati di Johann Zarco, che per fortuna è potuto tornare ai box apparentemente illeso. (ANSA).