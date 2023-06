Moto: Bagnaia, 'posso essere competitivo anche in Germania'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Sono fiducioso, secondo me possiamo essere competitivi anche qui". Francesco Bagnaia ha iniziato l'avvicinamento al GP di Germania caricato dalla doppia vittoria del Mugello.

"La caduta dell'anno scorso qui mi ha insegnato che devo sempre crederci - ha detto in conferenza stampa il pilota Ducati, campione del mondo in carica, riferendosi all'episodio che portò al massimo il suo ritardo da Quartararo - Sembrava che stessi per perdere tutto, ho cercato di capire quale potesse essere il nostro potenziale, abbiamo avuto una riunione con il team e da allora tutto è cambiato, già a partire dalla gara successiva ad Assen, ci siamo ripresi subito". (ANSA).