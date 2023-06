Moto: Bagnaia torna al Sachsenring 'il -91 è un ricordo lontano'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Lo scorso anno, complice una caduta, proprio al Sachsenring Francesco Bagnaia aveva visto il suo distacco da Fabio Quartararo raggiungere il massimo: -91. Nel 2023 il campione del mondo in carica arriva all'appuntamento tedesco da leader del mondiale con 21 punti di vantaggio sul secondo, il compagno di marca Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team). Prolungare il momento positivo è l'obiettivo del pilota ufficiale Ducati.

"Il fine settimana al Mugello è stato davvero perfetto e mi ha dato la giusta carica per affrontare anche il GP di Germania.

Sicuramente conoscevo molto bene il tracciato toscano e questo mi ha aiutato, ma è il feeling con la mia Desmosedici che mi ha permesso di fare veramente la differenza - sottolinea Bagnaia - Spero di ritrovare subito queste sensazioni anche al Sachsenring per lavorare bene fin dalle prime sessioni ed arrivare pronto sia per la Sprint che per la gara di domenica".

Occupa invece la 20ma posizione nel Campionato MotoGP Enea Bastianini, che ha corso la sua prima gara al Mugello. "Sono contento di poter tornare subito in pista. Il weekend al Mugello si è rivelato positivo - ricorda il riminese, riuscito a chiudere sia la Sprint che la gara domenicale in top ten, un risultato al di sopra delle aspettative considerata la lunga assenza dalle corse dopo l'infortunio di Portimão - Anche se ho faticato molto in gara, sono riuscito ad ottenere un risultato che all'inizio non mi sarei mai aspettato. Ci vorrà ancora del tempo per essere al 100%, ma sicuramente il Sachsenring sarà meno impegnativo fisicamente rispetto al circuito toscano, e perciò spero di poter fare ancora meglio in Germania". (ANSA).