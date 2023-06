Moto: Marquez 'SachsenKing', in Germania ha la sua pista

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Marc Marquez confida nella 'sua' pista, il Sachsenring, per iniziare la risalita in una stagione partita in salita. Sul circuito tedesco - dove i piloti del motomondiale si cimenteranno da venerdì - lo spagnolo ha ottenuto 11 vittorie nelle ultime 11 presenze. "Quando hai un fine settimana difficile (concluso con la caduta il gara al Mugello, ndr), la cosa migliore è tornare subito in pista.

Arriviamo al Sachsenring, un circuito che mi è sempre piaciuto molto e dove ho avuto tanti successi" sottolinea Marquez, e "ci arrivo con la voglia di fare bene, concentrazione e determinazione sono al 100%, come sempre. Ci saranno molti sfidanti quest'anno e dobbiamo lavorare bene fin dall'inizio del weekend".

Dal 2013, ricorda Hrc, Marquez è il "SachsenKing" e lì ha ottenuto un filotto di risultati incredibili, l'ultimo nel 2021, quando colse la prima vittoria dopo l'infortunio del 2020. Nel 2022 non prese il via, convalescente dopo la quarta operazione all'omero destro.

Joan Mir, caduto nelle libere del GP d'Italia, ha fatto una risonanza magnetica che ha rivelato "una significativa contusione alla mano destra con liquido sinoviale e infiammazione". Non parteciperà al GP di Germania e non sarà sostituito.

Allo stesso modo il team satellite LRC ha deciso di non sostituire Alex Rins. Lo spagnolo è caduto durante la gara Sprint al Mugello, riportando la frattura di tibia e perone, immobilizzate con un un fissatore esterno. Il pilota dovrà sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico alla fine di questa settimana, a Madrid. (ANSA).