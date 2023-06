Motogp: Bezzecchi, ho capito subito che non ero veloce

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 11 GIU - "Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma c'era qualcosa di strano, già alla terza curva ho capito che avrei faticato un sacco per tutta la gara perché mi sono reso conto che non stavo in piedi". Marco Bezzecchi, pilota della Ducati VR46, non riesce a nascondere tutta la sua delusione per aver disputato la gara di Motogp del gran premio d'Italia al Mugello in modo anonimo tagliando il traguardo in 8/a posizione.

Eppure solo fino a ieri sembrava tutto sotto controllo, il pilota romagnolo aveva concluso la gara sprint 2/o in scia alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Ma nonostante questo risultato, Bezzecchi riparte dal circuito toscano sempre in seconda posizione in campionato, staccato di 21 punti dal pilota piemontese: "Dobbiamo capire cosa è andato storto ed essere pronti a rifarci subito domenica prossima al Sachsenring (Germania) e in quella successiva ad Assen (Olanda). Nonostante la delusione sono contentissimo di aver visto tantissima gente al Mugello, non solo oggi, ma anche nei giorni scorsi, mi dispiace sono averli un po' delusi". (ANSA).