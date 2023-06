Moto3: Italia, vince Holgado e allunga nel mondiale

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 11 GIU - Daniel Holgado (KTM) ha vinto il gran premio d'Italia di motociclismo nella classe Moto3 all'autodromo del Mugello. Lo spagnolo leader del mondiale, ha battuto al fotofinish il compagno di marca, il turco Deniz Oncu e il giapponese Ayumu Sasaki, rispettivamente di 51 e 56 millesimi. Fin dalle prime battute della gara Holgado, Oncu, Sasaki Alonso e Masia hanno sostenuto un ritmo impossibile da sostenere per il resto degli avversari e fino al traguardo i 5 piloti si sono ripetutamente alternati in testa alla corsa. Nell'ultimo giro poi, Oncu ha conquistato la prima posizione cercando di guadagnare quei decimi sufficienti per vincere la gara, ma si sa, il rettilineo del Mugello è lungo e la scia ha permesso a Holgado di tagliare il traguardo per primo. Per lui questa è la seconda vittoria consecutiva, la terza in carriera. Alla luce di questo risultato lo spagnolo sale a quota 109 punti in classifica generale, 35 più del connazionale Jaume Masia, giunto oggi 5/o. Gli italiani, invece, non hanno brillato: il migliore al traguardo è stato Riccardo Rossi in 8/a posizione, seguito da Stefano Nepa. E' invece andata peggio a Filippo Farioli, caduto alla curva Bucine nel corso del secondo giro. Soccorso in pista, il pilota bergamasco è stato portato al centro medico per accertamenti, dal quale fortunatamente è stato dimesso senza aver riscontrato particolari problemi fisici. (ANSA).