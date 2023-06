Moto: Italia; Acosta vince in Moto2 la 3/a gara stagionale

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 11 GIU - Pedro Acosta (Kalex) ha vinto la gara di Moto2 all'autodromo del Mugello. Lo spagnolo, già vincitore lo scorso anno sul circuito toscano della sua prima gara in assoluto in questa categoria, ha vinto con oltre 6'' di distacco sul lombardo Tony Arbolino e oltre 8 sull'inglese Jake Dixon, autore di un sorpasso sullo spagnolo Aron Canet nel corso dell'ultimo giro.

Alla luce di questo risultato Arbolino rimane saldamente in testa al campionato con 119 punti, seguito a 20 lunghezze dal vincitore di oggi, Acosta. Paradossale invece quanto accaduto allo spagnolo Aloso Lopez (Boscoscuro): penalizzato dalla direzione gara con un long lap penalty per aver provocato la caduta dell'inglese Sam Lowes (Kalex) alla curva Scarperia, ha scontato la sanzione sbagliando manovra e uscendo persino di pista perdendo quindi molto più tempo del dovuto. Nonostante questo, l'operazione è stata considerata non corretta e quindi Lopez ha dovuto scontare nuovamente la penalità. (ANSA).