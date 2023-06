Moto: Italia; al Mugello duello tricolore Bagnaia- Bezzecchi

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il motomondiale arriva in Italia con il weekend del Mugello, che può confermare un grande avvio di stagione per i colori azzurri: cinque gare fin qui disputate, quattro successi degli italiani, divisi equamente tra Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

Le quote Snai per la gara di domenica sul circuito toscano restano a favore del campione del mondo: la vittoria di Bagnaia si gioca a 2,25, quota che è esattamente la metà rispetto a quella per Martin primo sotto la bandiera a scacchi (5,50). A seguire, Bezzecchi a 6,50 e Marquez a 7,50. La forbice si stringe nella lavagna per la Gara Sprint, che vede sempre Bagnaia in testa a 3,50, tallonato però da Martin a 4,50 e dalla coppia Binder-Bezzecchi a 5,50, con il sudafricano che ha già vinto due Sprint in questa stagione, in Argentina e Spagna.

(ANSA).