Gp Italia: Bezzecchi, "felice di correre qui, sogno il podio"

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 08 GIU - "Sono innanzitutto contento di ripartire e di farlo qui in Italia al Mugello, una pista fantastica. Quando corri qui per noi italiani è qualcosa di diverso e spero che ci sia tanta gente perché il Mugello è una pista bellissima e merita davvero vedere correre le Motogp dal vivo". Marco Bezzecchi (Ducati team VR46) non vede l'ora di scendere in pista domattina sul circuito toscano che questo fine settimana ospiterà il gran premio d'Italia di Motogp, dopo un mese di stop dall'ultima gara che si è corsa a Le Mans.

"La prima parte del campionato è andata bene - Bezzecchi è infatti secondo a un solo punto da Pecco Bagnaia -. Adesso avremo tre gare di fila e quindi tre weekend impegnativi dove cercheremo di fare altrettanto bene. Il mio piano è continuare così, cercando di migliorare gara per gara, ma salire sul podio del Mugello sarebbe un sogno", ha sottolineato (ANSA).