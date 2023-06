Gp Italia: Bagnaia, non sono al 100% ma il Mugello è speciale

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 08 GIU - ''Sinceramente non sono al 100%, ma è sempre un piacere iniziare questo weekend, uno dei miei preferiti su una delle mie piste preferite. Da italiano è molto importante e speciale''. A parlare è il campione del mondo in carica e attuale leader dal campionato del mondo di Motogp, Pecco Bagnaia (Ducati), presente all'autodromo del Mugello per disputare il gp d'Italia e ancora claudicante dopo la caduta nello scorso gp che si è disputato in Francia.

''Faccio più fatica a camminare che a guidare la moto - ha proseguito Pecco - .Appena quattro giorni dopo l'incidente, senza sapere che la mia caviglia era fratturata, avevo già girato qui per allenamento, poi ho sentito dolore. Penso che questo inconveniente non condizionerà il mio weekend, ma vediamo come andrà'' (ANSA).