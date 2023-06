Dovizioso, mi manca preparare la gara del Mugello

(ANSA) - SCARPERIA, 08 GIU - ''La cosa che mi manca di più è preparare la gara del Mugello'' Così Andrea Dovizioso ha commentato, a margine della cerimonia che lo ha visto inserito nella Motogp Legends, la sua prima volta all'autodromo del Mugello da ospite d'onore anziché da protagonista del Gran Premio d'Italia.

''Quando arriva questa corsa, si prepara tutto nei minimi dettagli, dalla partenza del mercoledì verso il circuito, fino alla gara della domenica e questi sono momenti speciali che non potrò dimenticare - ha proseguito Dovizioso -. Della notte prima della vittoria qui al Mugello nel 2017 ricordo che stetti malissimo tanto che non volevo neanche correre perché non avevo energie e questa pista è una delle più faticose. Poi invece in gara fu tutto perfetto. Il podio poi è stato il più bello della mia vita, tutta la gente era vestita di giallo perché veniva per Valentino Rossi, ma alla fine tutti tifavano me e quindi fu una grande soddisfazione''.

A consegnare il riconoscimento a Dovizioso è stato il Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta che ha ricordato oltre alle grandi capacità di pilota, quelle umane. Insieme al 'Dovi', ha ricordato Ezpeleta, sono state anche portate avanti importanti iniziative sulla sicurezza in pista. Ma il pilota romagnolo non ha del tutto appeso il casco al chiodo, infatti adesso tutto sembra pronto per vederlo sulle piste di motocross. (ANSA).