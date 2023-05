Moto:ecco '#rideforemiliaromagna', Aprilia corre per solidarietà

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Terra di corse e di piloti, l'Emilia Romagna non si ferma e Aprilia All Stars, la grande festa annuale dei fans di Aprilia, conferma l'appuntamento a Misano di sabato 27 maggio. In pieno accordo col Comune di Misano e con il contributo prezioso e concreto della Marina Militare, che ha operato sul territorio durante l'emergenza, Aprilia vuole così portare un messaggio di vicinanza e solidarietà alle comunità locali e un aiuto concreto alla ripresa. "Sono felice di confermare la data di Aprilia All Stars - ha dichiarato Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano - la festa si farà come previsto e sarà proprio il segno di una Romagna che non si ferma mai. La comunità di Misano è già pronta a questo grande evento e sarà lieta di accogliere la grande famiglia di Aprilia, i suoi campioni e, soprattutto, le migliaia di appassionati che invaderanno il nostro circuito".

Sul Misano World Circuit sono infatti attesi migliaia di appassionati che, stavolta, verranno a testimoniare non solo il loro amore per Aprilia, la sua storia, le sue moto e i piloti ma anche la vicinanza a un territorio caro a tutti gli amanti del motorsport, così duramente colpito durante l'alluvione del 16 maggio.

Infatti il Gruppo Piaggio e Aprilia devolveranno alla Protezione Civile, un contributo per ogni partecipante ad Aprilia All Stars 2023. Significa che anche la sola presenza di un appassionato in circuito sin tradurrà in un aiuto alla terra di Romagna. Un appello imperdibile a essere numerosi a Misano il 27 maggio.

Rita Nicolini, Direttrice Ag. Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: "L'evento Aprilia, realizzato all'insegna della solidarietà, sarà un momento importante di ripartenza ed è un auspicio a guardare avanti con coraggio e voglia di ricominciare". Per Massimo Rivola, AD di Aprilia Racing "sarà una occasione straordinaria per ripartire, tutti insieme. Saremo a Misano per donare a tutti un momento di serenità e per essere realmente vicino a tutte le persone dell'Emilia Romagna. Da faentino, con famiglia e amici travolti dal disastro, sono vicinissimo a tutti coloro che hanno subito danni e ringrazio per lo spirito di grande solidarietà che stiamo ricevendo". (ANSA).