MotoGp: Bezzecchi, a Le Mans un risultato fantastico

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Oggi è stato fantastico. Finalmente posso tagliarmi i baffi, proprio non mi piacciono. E poi ovviamente per la gara, è stata fantastica". Al termine di una gara piena di colpi di scena, cadute, incidenti e tensioni il pilota della Ducati VR46 Racing Marco Bezzecchi si è portato a casa la sua seconda vittoria in stagione. "Sono partito bene e battagliare nel gruppo è stato più semplice di ieri - ha detto il riminese - Poi ho cercato di prendere il ritmo e mi sono sentito benissimo in moto. Questo risultato è per i ragazzi e per i miei fan". (ANSA).