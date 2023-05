Moto3, a Le Mans vince Holgado, 10/o Nepa

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - ll weekend del GP di Francia si è aperto con la gara di Moto3, dominata da Holgado. Lo spagnolo torna al successo dopo l'esordio di Portimao e si conferma come il grande favorito per il titolo. Male gli italiani. 10° Nepa, 16° Rossi, poi alle sue spalle Bertelle, Farioli e Fenati. Caduta per Migno.

Alle 12.15 la Moto2, con Arbolino e Vietti. Il gran finale alle 14 con la MotoGP. (ANSA).