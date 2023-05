Moto2, Arbolino vince il Gp Francia e va in testa al Mondiale

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Tony Arbolino ha il Gran Premio di Francia in Moto2 a Le Mans portandosi da solo in testa al Mondiale con 25 punti di vantaggio su Acosta. Quarto Celestino Vietti.

Corsa condizionata da un brutto incidente che ha coinvolto Canet, Gonzalez e Arenas in curva 5. Piloti a terra ma coscienti, gara sospesa con bandiera rossa per i tanti pezzi in pista e per la pericolosità del punto. Arbolino era in testa, ma la corsa è ripartita dalla griglia con le posizioni iniziali, visto che non erano stati completati 3 giri. (ANSA).