Moto: a Le Mans Zarco è il più veloce nel warm up, Bagnaia è 9°

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Johann Zarco su Ducati non ufficiale stacca il miglior tempo nel warm up a Le Mans in vista della gara della MotoGp, fermando il cronometro sull'1'31''888. Dietro al francese della Pramac Binder e Marini. Sesto Quartararo con la Yamaha, nona la Ducati di Bagnaia, che scatterà dalla pole position. Dodicesimo tempo per Marc Marquez su Honda. (ANSA).