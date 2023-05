Moto: Bagnaia partirà dalla pole a Le Mans

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Francesco Bagnaia (Ducati), in 1'30"705, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia della classe MotoGp, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). Chiude la prima fila Luca Marini (Ducati). In seconda fila Jack Miller (Ktm), Jorge Martin (Ducati) e Maverick Vinales (Aprilia). (ANSA).