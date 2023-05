Moto: Miller davanti nelle libere 1 a Le Mans, solo 10/o Bagnaia

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Sussulto finale per Jack Miller nelle prime prove libere del Gran Premio di Francia classe MotoGp. Sul circuito di Le Mans, il pilota australiano della Ktm è il più veloce in 1:31.449 davanti alla Ducati non ufficiale di Luca Marini (+0.095) e alla Ktm di Brad Binder. Solo decima la Ducati del campione del mondo Francesco Bagnaia staccato di quasi mezzo secondo.

Caduta senza conseguenza per Marc Marquez al ritorno dall'ultimo infortunio: lo spagnolo della Honda è scivolato in curva 11, ma si è rialzato da solo prima di essere accompagnato ai box.

Qualche fiammata causata dalla combustione dell'olio per la Honda di Nakagami, ma è tutto sotto controllo. (ANSA).