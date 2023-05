MotoGp: Quartararo 'spero di poter dare spettacolo a Le Mans'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Spero di poter dare spettacolo da venerdì. Spero che sia un punto di svolta per la nostra stagione e spero di rendere contenti tutti i fan". Parola di Fabio Quartararo che sul circuito di casa a Le Mans punta a rialzare le sue quotazioni nel Mondiale della MotoGp. "I test a Jerez? Abbiamo provato alcune cose ma non tutte hanno funzionato.

Questo weekend riproveremo il telaio - aggiunge il pilota francese della Yamaha - nel giro secco abbiamo cambiato le basi della moto, dall'inizio non avevo fiducia al 100% e così cercheremo di riprovarci, partendo dalla base sul giro secco che abbiamo provato a Jerez". (ANSA).