MotoGp: Bagnaia punta all'en plein in Francia

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Cresce l'attesa nel paddock della MotoGP per il Gran Premio di Francia, in programma a Le Mans questo weekend, quinta prova del Motomondiale 2023, che vede il rientro alle gare di Marc Marquez. Francesco Bagnaia arriva a Le Mans carico per la vittoria a Jerez, e con voglia di rivincita dopo la caduta dello scorso anno, e secondo gli esperti Sisal è il grandissimo favorito per la vittoria sia nella Gara Sprint del sabato, a 2,50, che per il gran premio lungo della domenica, a 2,00.

Rivali temibili si prospettano essere Brad Binder, con la Ktm, e Jorge Martín, con la Ducati Pramac. Per il sudafricano, terzo nella classifica iridata, la vittoria nella sprint è data a 6,00, mentre a 9,00 il successo domenica. Quanto allo spagnolo della Pramac, le quote sono rispettivamente 7,50 e 9,00. Ci sono poi da tenere d'occhio lo stesso Marquez e poi Marco Bezzecchi, Jack Miller, Aleix Espargaró, tutti in quota a 12. Il padrone di casa, Fabio Quartararo, è invece offerto a 25. (ANSA).