MotoGp: Marc Marquez tornerà in pista al Gp di Francia

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Marc Marquez tornerà in pista al Gp di Francia, quinta tappa del mondiale MotoGp. Lo ha annunciato il Team Honda Repsol attraverso una nota.

Lo spagnolo ha saltato le ultime tre gare del mondiale a causa dell'operazione alla mano destra alla quale si è sottoposto a seguito dell'incidente da lui stesso causato nel Gran Premio di apertura in Portogallo a Portimao.

Lo spagnolo ha consultato tre staff medici diversi che gli hanno dato il via libera. Il pilota della Honda non dovrà scontare la penalizzazione di due "Long Lap", inflittagli in un primo momento dalla Fim per l'incidente che aveva causato in Portogallo. La Corte d'Appello della federazione motociclistica, ieri, ha infatti stabilito di ritenere la sanzione già espletata nel corso del Gp di Argentina al quale Marquez non ha partecipato a causa dell'infortunio alla mano. (ANSA).