Moto: a Le Mans il Mondiale taglia il traguardo dei 1.000 GP

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il Gran Premio che si corre domenica a Le Mans è il numero 1.000 del Motomondiale. Ecco qualche curiosità sulla storia della velocità su due ruote.

La prima gara risale al 13 giugno 1949 e si disputò sull'Isola di Man. Vinse l'inglese Freddie Frith in sella ad una Velocette 350cc.

Valentino Rossi è il pilota con più partenze all'attivo: 432.

Il che significa che ha corso in oltre il 43% di tutti i GP. Il nove volte iridato è anche il pilota con più podi, 235, davanti a Giacomo Agostini (159), Dani Pedrosa (153), Jorge Lorenzo (152), Angel Nieto (139) e Marc Marquez (139).

Honda è il marchio di maggior successo, con 817 vittorie.

Seguono Yamaha (520), Aprilia (295), MV Agusta (275), Kalex (165) e Suzuki (162).

Sono 125 i centauri, di 29 nazionalità, che hanno vinto almeno un Mondiale, conquistando un totale di 284 titoli.

L'Italia è in testa con 876 successi, davanti a Spagna (700) e Regno Unito (413). Giacomo Agostini detiene il record con 15, davanti ad Angel Nieto (12+1), Mike Hailwood (9), Rossi (9) e Carlo Ubbiali (9). Agostini è anche il più vincente con 122 GP nel palmares, davanti a Rossi (115) e Nieto (90). Marc Marquez è quarto con 85, davanti a Hailwood con 76.

Assen (Olanda) è il circuito che ha ospitato il maggior numero di gare, senza interruzioni dalla prima stagione del 1949 al 2019. Nel 2020 il Dutch TT fu cancellato a causa della pandemia. Così sono finora 73 i TT olandesi corsi per il campionato del mondo. (ANSA).