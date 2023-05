Motogp: test a Jerez, Quartararo fa 88 giri

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Marco Bezzecchi, con la Ducati del team Mooney VR46, e' stato il più veloce sulla pista di Jerez, al termine di un'intensa giornata di test all'indomani del Gp di Spagna. Il pilota italiano ha fermato il cronometro in 1:36.574, precedendo il compagno di team Luca Marini e Fabio Quartararo, autore di 88 giri con la sua Yamaha- Bagnaia, dopo aver ritrovato la vittoria con la Ducati campione del mondo, ha provato una nuova forcella sulla sua Desmosedici; per lui la giornata si e' chiusa con il sesto tempo.

"Ho fatto 88 giri - la considerazione finale di Quartararo, ai microfoni di Sky - La nuova aerodinamica non la utilizzeremo, il nuovo telaio è difficile da valutare cosi come lo scarico. Le Mans? E' sempre difficile superare, proverò a fare una buona qualifica. Dipende molto da quello". (ANSA).