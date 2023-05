Motogp: test a Jerez, in pista anche Quartararo

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Giornata di test per la Motogp sul circuito di Jerez, dopo il Gp di Spagna vinto ieri da Pecco Bagnaia. I piloti sono in pista dalle 10, gireranno fino a poco prima del tramonto. Prova la sua Yamaha anche Fabio Quartararo, ieri protagonista di una spettacolare caduta e poi ripartito senza riuscire a incidere sulla gara (decima posizione finale). Il francese a meta' giornata aveva gia' effettuato 30 giri.

Bagnaia e' invece sceso in pista con la sua Ducati poco dopo le 12.30. Caduta per la Honda di Mir, ma senza conseguenze per il pilota. A meta' giornata, i migliori tempi sono quelli di Alex Espargaro', che con la sua Aprilia segna un 1'37''079, mentre Bagnaia gira col miglior crono di 1ì37''269. (ANSA).