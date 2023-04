Gp Spagna: brutto incidente dopo il via, bandiera rossa

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Brutto incidente al via del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera in Spagna e subito corsa sospesa con la bandiera rossa. Finiscono a terra in curva due l'ex campione del mondo su Yamaha Fabio Quartararo, Bezzecchi su Ducati non ufficiale e Miguel Oliveira su Aprilia sono rimasti a terra alla curva 2.

Il francese e l'italiano dovrebbero ripartire, mentre il portoghese è stato portato al centro medico del circuito.

(ANSA).