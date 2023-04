Gp Spagna: Bagnaia, felice per la vittoria dopo due 'zeri'

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Siamo riusciti a vincere in condizioni difficili, dopo due zeri. Stavo cercando di capire se sarebbe stato possibile arrivare davanti o no e alla fine ce l'abbiamo fatta. Ringrazio il team, hanno fatto un lavoro spettacolare". Così Francesco Bagnaia dopo la vittoria nel Gp di Spagna, seconda stagionale, che lo porta in testa al Mondiale MotoGp con 87 punti, scavalcando di 22 Marco Bezzecchi.

"Sono molto contento. Il progresso che abbiamo fatto in questa settimana è stato il migliore nella stagione. Venerdì c'erano problemi con all'anteriore, ieri è andata meglio e poi abbiamo migliorato ancora - ha spiegato il pilota Ducati -.

Avevo visto cosa si poteva fare, ci abbiamo provato ed è andata benissimo. Oggi sono riuscito a gestire anche le gomme". (ANSA).