Moto: Spagna, l'ex Dani Pedrosa firma le prime libere a Jerez

Dani Pedrosa firma le prime prove libere della MotoGp a Jerez de la Frontera. Sulla pista di casa dove l'ex campione del mondo ritiratosi nel 2018 è in pista per il solo weekend spagnolo grazie ad una wild card, il 37enne centauro e collaudatore della Ktm ha fatto meglio di tutto in 1'36''770 davanti alla Ducati non ufficiale di Jorge Martin (+0'034) ed alla Honda di Takaaki Nakagami (+0'274). Solo nona la Ducati di Francesco Bagnaia (+0'618), mentre il miglire italiano è Marini al 4° posto. Il leader della campionato Bezzecchi è 14° e Bastianini su Ducati ufficiale tornato dopo l'infortunio ma ancora dolorante ha chiuso 22°. Nel pomeriggio, dalle 15, la seconda sessione di prove libere per determinare i 10 piloti che inizieranno le qualifiche di sabato direttamente dal Q2.