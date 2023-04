Moto: Spagna, doppietta Aprilia nelle seconde libere

Doppietta Aprilia nelle Libere 2: il migliore è Aleix Espargaró seguito da Maverick Vinales, terzo per Jack Miller. Bezzecchi e Bagnaia restano fuori dal Q2: il leader del campionato è 12/o nella classifica combinata, mentre il campione del mondo in carica ha chiuso al 13/o posto nella combinata. Entrambi domani dovranno passare dal Q1 per provare ad accedere al Q2, dove si decide la pole del GP di Spagna.