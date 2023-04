Motogp: ok dai medici, Bastianini può correre in Spagna

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il controllo medico, come auspicato, è stato superato dal pilota della Ducati Enea Bastianini, che quindi è stato dichiarato idoneo per gareggiare nel Gp di Spagna, a Jerez, quarta prova del Mondiale MotoGp.

Il romagnolo, alla prima stagione nel team ufficiale di Borgo Panigale, fin qui aveva effettuato meno di due giornate in sella alla Desmosedici, essendo caduto nella gara sprint di Portimao, primo appuntamento stagionale, procurandosi la frattura di una scapola. (ANSA).