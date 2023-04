Motogp: Marquez, 'ci speravo ma lo stop è di 6-8 settimane'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Mi aspettavo di essere qui a gareggiare. Il gp di Spagna è uno dei più importanti per me, per il team, per tutti gli sponsor e soprattutto per i tifosi ed è uno dei miei circuiti preferiti, ma realisticamente parlando i medici dall'inizio hanno detto che lo stop era di 6-8 settimane". Marc Marquez, ancora convalescente dopo l'incidente sulla pista di Portimao e l'operazione alla mano, dopo aver annunciato il forfait a Jerez ha parlato di come sta andando la ripresa. "Sono sempre ottimista ed ero molto ottimista - ha detto il pilota della Honda - e ho detto ci provo in ogni modo a scendere in pista, ma dopo la Tac di martedì tutti gli staff medici unanimi hanno detto che era troppo rischioso, c'era un rischio molto alto di rovinare quanto fatto con l'intervento.

Quindi, mi sono detto che non potevo mettermi contro i dottori e abbiamo deciso che non avrei gareggiato. Tornerò a casa per continuare con la mia riabilitazione perché ora è il momento di avere una buona routine e di essere molto preciso su queste cose perché tra due settimane abbiamo un'altra gara, quindi l'obiettivo principale è essere a Le Mans, anche se non è sicuro al 100%". (ANSA).