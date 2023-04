Motogp: Bezzecchi, 'Rossi a Jerez bellissimo, ci darà una mano'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Valentino Rossi sarà a Jerez nel weekend? E' bellissimo, ci può aiutare in tanti modi con la sua esperienza. Può capire tante cose e può darci dei consigli".

Marco Bezzecchi si prepara ad affrontare il week end del gp di Spagna da leader mondiale e con entusiasmo vista la presenza del Dottore sulla pista spagnola.

"Stiamo facendo un ottimo lavoro col team - ha detto in conferenza stampa il pilota talento della Academy di Vale Rossi -. La mia squadra sta facendo tanti sforzi, sia i tecnici che Valentino e i ragazzi dell'Academy. Speriamo continui il trend positivo. Non so cosa aspettarmi da Jerez, ma è un circuito che mi piace. Non vedo l'ora di correre qui con questa moto: mi sono studiato la performance di Pecco (Bagnaia ndr) dell'anno scorso, non vedo l'ora". (ANSA).