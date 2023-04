Gp Austin: Bagnaia, non riuscirò mai a spiegarmi questa caduta

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "E' difficile accettare quello che è successo, ho sbagliato io, ma mi piacerebbe capire come ho fatto a sbagliare". Dopo la seconda caduta consecutiva, ad Austin, Francesco Bagnaia non nasconde la sua amarezza non riuscendo a spiegare i motivi della sua scivolata con la Ducati Desmosedici.

"La scorsa gara sono scivolato toccando il gas sul bagnato - racconta Bagnaia a Sky Sport - oggi non me lo spiego e non riuscirò mai a spiegarmelo. Mi fa strano, spero di capire cosa è successo, altrimenti così è difficile andare avanti. In due gare ho buttato via 45 punti e non è il massimo". (ANSA).