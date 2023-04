Gp Austin: Bezzecchi, non penso al campionato ma a migliorarmi

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Devo tenere i piedi per terra, pensare al campionato direi che è troppo presto, mi sto solo godendo la vittoria in Argentina, che mi ha reso felice. Qui avrò lo stesso atteggiamento, proverò ad essere veloce ma cerco sempre di usare il cervello e preferisco fare un punto rispetto a zero. Il mio obiettivo per questa stagione è migliorare rispetto a quella scorsa". Lo ha detto il pilota della Ducati VR46, Marco Bezzecchi, vincitore del Gp d'Argentina, nella conferenza stampa piloti del Gp delle Americhe, terza prova del mondiale MotoGp.

Il riminese ha spiegato anche di apprezzare la gara sprint, novità di questa stagione nella classe regina. "A me piace, anche se è difficile, rispetto alla gara più lunga serve un altro approccio, è come salire su un ring. Per i tifosi è bello, il problema è che è molto frenetica, all'interno di un weekend già impegnativo ma con il tempo inizieremo a gestirla meglio", ha affermato Bezzecchi, che si attende scintille in pista nonostante le assenze di Enea Bastianini e Marc Marquez, "sono due avversari in meno ma il livello della gara sarà ugualmente alto". (ANSA).