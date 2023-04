Gp Austin: Bagnaia "qui voltiamo pagina, siamo preparati"

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "A Termas sono caduto, ora voltiamo pagina. Io adoro Austin, una delle piste più esigenti ma quest'anno siamo più preparati. La moto è più agile, qui ci aiuterà e i primi due settori possono essere i nostri punti di forza". Così il campione del mondo MotoGp, Francesco Bagnaia, nella conferenza stampa piloti in vista del Gp delle Americhe, ad Austin, terza prova del motomondiale. "Ho provato a capire quel che è successo in Argentina ma non abbiamo trovato un vero motivo e quindi dobbiamo pensare solo a questo weekend. Non è ancora il momento di pensare al campionato ma comunque non devo correre troppi rischi", ha proseguito il pilota della Ducati.

"E' troppo presto per fare la lista dei candidati al titolo, non voglio mettere neanche il mio nome su quella lista, perché la stagione è molto lunga - ha proseguito Bagnaia -. Tutti conosciamo il talento e la velocità di Bezzecchi, ma se devo scegliere un rivale, sicuramente preferisco un pilota dell'Academy VR46". (ANSA).