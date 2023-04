Motogp, Marquez ancora in via di guarigione: 'Salto Austin'

Marc Marquez non correra' ad Austin, in Texas, nel gp delle Americhe. Lo ha annunciato lo stesso pilota spagnolo della Honda sul suo profilo Instagram. "Dopo un'ultima TAC, è stato confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione. Mi sono consultato col team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Oña dell'ospedale Ruber Internacional di Madrid, e abbiamo deciso di non correre alcun rischio. Percio', non potrò correre ad Austin".

Marquez era stato protagonista di un incidente nel Gp di Portogallo, gara d'apertura del Mondiale, e si era procurato una frattura alla mano destra. L'infortunio gli era costata l'assenza in Argentina, e per di piu' il pilota spagnolo deve scontare un doppio giro lungo di penalita' per aver travolto in quell'incidente Oliveira. "Continuerò a svolgere il mio programma di riabilitazione a casa per tornare in piena forma il prima possibile. Grazie del vostro appoggio e a presto".