Moto: trauma cranico e cervicale, Mir salta gp Argentina

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Niente gp d'Argentina per Joan Mir.

Il pilota spagnolo della Honda, dopo la caduta nella Sprint race di ieri, non sarà in griglia nella gara in programma stasera: ha riportato un trauma cranico e cervicale, fa sapere il team Honda. Lo staff medico della Motogp ha confermato che Mir, che ieri era stato portato in ospedale per accertamenti, ha anche sensazione di nausea e vomito. "In 4-5 giorni si ristabilirà" ha sottolineato il medico Angel Charte. Mir tornerà in Europa per la convalescenza e dovrebbe essere al via del gp di Austin il 16 aprile. Dopo Pol Espargaró, Marc Marquez, Enea Bastianini e Miguel Oliveira quello di Mir è il quinto forfait per Termas de Rio Hondo (ANSA).