Gp Argentina: Bagnaia il più veloce nelle libere 3

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Francesco Bagnaia è stato il più veloce nelle terze libere del gp di Argentina. Il pilota della Ducati, vincitore della gara d'esordio della Motogp a Portimao, ha chiuso in 1:41.029 davanti a Marco Bezzecchi (+0.035) con la Ducati del VR46 Racing Team, terzo tempo per la Honda di Alex Rins (+0.112). Ora sono in corso le qualifiche per la pole.

