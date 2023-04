Gp Argentina: due Aprilia davanti nelle prime libere MotoGp

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Dure Aprilia guidano la classifica dei tempi dopo la prima sessione di prove libere del Gp dell'Argentina, seconda prova del mondiale MotoGp, in programma domenica prossima sulla pista di Termas de Rio Hondo. Il più veloce è stato lo spagnolo Maverick Vinales, in 1:39.207, quasi tre decimi avanti rispetto al connazionale Aliex Espargaro.

La migliore delle Ducati è quella di Jorge Martin (+0.301), che precede la Honda di Takaaki Nakagami (+0.376). Poi ancora Ducati con Alex Marquez (+0.403), Johann Zarco e Luca Marini, prima della Yamaha di Franco Morbidelli. Solo decimo tempo per il campione del mondo Francesco Bagnaia (+0,544), con la Desmosedici ufficiale, preceduto anche da Marco Bezzecchi. In difficoltà Fabio Quartararo, ben oltre la decima posizione con la sua Yamaha M1. (ANSA).