Moto: Argentina;Bagnaia "niente strategie, serve molta costanza"

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "In questo momento del campionato non possiamo ancora pensare a strategie, Vinales e Bezzecchi sono molto vicini a me in classifica, devo concentrarmi su questo. E' molto facile perdere punti nel Mondiale, devo essere costante".

Francesco Bagnaia si presenta anche in Argentina come l'uomo da battere: il pilota Ducati, dopo l'esordio show in Portogallo (vittoria nella Sprint race e nella gara della domenica) predica però prudenza in vista del gp dell'Argentina, in programma domenica sulla pista di Termas Rio Hondo. Il piemontese, che ha fatto gli auguri a Marquez e Bastianini affinché tornino presto in pista, si è detto "molto curioso di iniziare questo weekend, l'anno scorso non siamo stati particolarmente competitivi, ma nel corso dell'ultima stagione siamo migliorati - ha sottolineato durante la conferenza stampa - Dobbiamo potenziare se abbiamo potenziale anche in questo tracciato. Probabilmente venerdì pioverà, sembra che la pista sia sporca, ma faremo comunque del nostro meglio". Omaggio di Bagnaia a Leo Messi: il campione della Rossa di Borgo Panigale si è presentato nel paddock con la maglia n.10 dell'Argentina iridata. (ANSA).