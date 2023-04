Moto:accordo collaborazione tra Aprilia e Lifenet Healthcare

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Aprilia Racing e Lifenet Healthcare annunciano un accordo di collaborazione. Grazie a questa partnership, siglata per la stagione agonistica 2023, l'intero team, unica squadra tra tutte in Moto GP, avrà a disposizione per ogni necessità uno staff composto da medici e fisioterapisti di prim'ordine, sia durante tutti i gran premi che durante i periodi di intervallo e preparazione. Il logo Lifenet, per l'occasione declinato come "Lifenet.it" è presente sulla nuova livrea della moto nonché sulle tute dei piloti.

Lifenet, gruppo sanitario che impiega più di 1.500 persone, affiancherà tutti i dipendenti e collaboratori diretti di Aprilia Racing nell'arco dell'anno in corso, occupandosi di prevenzione, diagnosi e terapia medica, monitoraggio della salute. In ogni circuito il personale di Aprilia Racing avrà uno spazio di assistenza dedicato e un team altamente qualificato di medici e fisioterapisti guidato da Franco Perona, Chief Medical Officer di Lifenet, in grado di trovare la risposta più efficace possibile ad ogni tipo di problema sanitario e garantire il tempestivo recupero fisico di piloti, tecnici, meccanici e in generale di tutti i membri della squadra di Noale. "Mai come in questa stagione, con l'aggiunta della Sprint Race il sabato, la tenuta psico-fisica dei componenti dei team MotoGP sarà messa a dura prova - dichiara Nicola Bedin, Ad Lifenet - Saremo orgogliosamente al fianco del team Aprilia Racing per contribuire a raggiungere e mantenere le migliori performance". "Il costante supporto on-track di una equipe medica specializzata era uno dei nostri obiettivi - conferma Massimo Rivola, Ad di Aprilia Racing - Siamo riusciti a realizzarlo grazie alla partnership con Lifenet. Il nostro sport diventa sempre più impegnativo, non solo per i piloti ma per tutto lo staff in pista". (ANSA).