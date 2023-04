Moto: Quartararo, Termas non è la mia pista preferita

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Fabio Quartararo è tornato da Portimao con 8 punti tra Sprint Race e Gran Premio.

"Considerando la mia posizione dopo il primo giro della gara portoghese, ho fatto un buon lavoro ottenendo l'ottavo posto.

Senza punti nello Sprint, siamo già un po' indietro in classifica - deve ammettere il pilota della Yamaha - ma la stagione è ancora molto lunga e abbiamo l'opportunità di salire in classifica questo fine settimana", quando il motomondiale farà tappa in Argentina. "Termas non è la mia pista preferita, ma penso che possiamo fare un buon lavoro - conclude - Sappiamo che non c'è molto grip qui, quindi dobbiamo aggirare questo problema". (ANSA).