Moto: Portogallo; Marquez si scusa per incidente, "ho sbagliato"

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Marc Marquez fa mea culpa dopo l'incidente con Miguel Oliveira al terzo giro del Gran Premio del Portogallo: "Ho fatto un errore e ho ricevuto 2 long lap penalty da scontare la prossima gara. Non era mia intenzione: ho scelto la gomma dura all'anteriore e ho avuto un grande lock: volevo andare a sinistra, non ho potuto sollevare la moto, ho evitato Martin ma non Oliveira. Mi scuso con Miguel e il suo team, l'importante è che lui stia bene", le parole del pilota di Cervera a Sky Sport.

Nell'incidente Marquez ha riportato una possibile frattura al1/o osso mecarpale della mano destra e le sue condizioni vaerranno valutate nelle prossime ore, come ha fatto sapere, via social la Honda. A questo punto è in dubbio la sua partecipazione al prossimo gp d'Argentina. (ANSA).