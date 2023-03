Portogallo, alla Ducati di Bagnaia la prima sprint race della MotoGp

Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto la prima sprint race della storia della MotoGp a Portimao in Portogallo in occasione del primo Gran Premio della stagione 2023 del MotoMondiale. Dietro al campione del mondo si è piazzata la Ducati Pramac di Jorge Martin e la Honda di Marc Marquez.

Quarta la Ktm di Miller davanti alle Aprilia di Vinales e Aleix Espargaró. Subito fuori l'altro ducatista Enea Bastianini, dopo un'incidente con Marini.



Domani alle 15 la gara con Marc Marquez che scatterà dalla pole position, la prima della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condividerà la prima fila con le Ducati del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e di Jorge Martin. Marquez ha anche stabilito il nuovo record della pista (1'37"226).



"E' stato molto divertente, anche se è stata difficile per il vento contrario. La gara era abbastanza lunga, ho gestito e poi ho spinto nella seconda parte della gara". Così Bagnaia dopo aver vinto la prima sprint race della storia della MotoGp a Portimao nella tappa 1 del Motomondiale 2023. "Credevo fosse più breve - aggiunge Bagnaia - ma alla fine è durata tanto. Alla fine me la sono goduta".



Sfortunato inizio di stagione per Enea Bastianini nella prima sprint race della storia della MotoGp. Il nuovo pilota della Ducati ufficiale, caduto ad inizio gara, si è fratturato la scapola destra e dovrà saltare il Gran Premio del Portogallo di domani sempre a Portimao. Il compagno di team di Bagnaia è stato portato in ospedale a Portimao per essere sottoposto alle visite ed ai controlli del caso.