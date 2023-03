Moto:Portogallo; frattura per Bastianini, niente gara domani

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Sfortunato inizio di stagione per Enea Bastianini nella prima sprint race della storia della MotoGp. Il nuovo pilota della Ducati ufficiale, caduto ad inizio gara, si è fratturato la scapola destra e dovrà saltare il Gran Premio del Portogallo di domani sempre a Portimao. Il compagno di team di Bagnaia è stato portato in ospedale a Portimao per essere sottoposto alle visite ed ai controlli del caso. (ANSA).