MotoGP: Portogallo, Marquez "una pole da giocoliere"

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Andando in scia ad un altro non è il modo più bello, ma per la Honda è l'unico". Così Marc marquez ai microfoni di Sky Sport, dopo aver ottenuto la prima pole stagionale della classe MotoGP, in Portogallo. Una pole, con nuovo record della pista, che lo spagnolo ha definito "da giocoliere" e che lo farà partire davanti a tutti sia nella Sprint di oggi pomeriggio (16 italiane) che nella gara di domani. (ANSA).