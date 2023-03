Moto: Portogallo; Sasaki in pole nella Moto 3, italiani indietro

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Ayumu Sasaki partirà dalla pole position nel Gran Premio del Portogallo classe Moto3, gara inaugurale del Motomondiale 2023. Il pilota del Team Intact GP (ex Team di Max Biaggi) ha portato la sua Husqvarna in vetta con il crono di 1:46.798, sfruttando anche la scia del compagno di squadra Collin Veijer.

In prima fila con il pilota giapponese il rookie della KTM (Team Red Bull Ajo) Josè Antonio Rueda staccato di 0.374s e la CFMoto del PruestelGP di Joel Kelso.

Xavier Artigas con la seconda CFMoto del PruestelGP è settimo, davanti alla KTM del Team Tech 3 di Deniz Oncu e alla prima Honda, quella del Team Leopard di Jaume Masia. Italiani indietro: Stefano Nepa (KTM MTA) e Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse), scatteranno dalla quarta fila con il decimo e undicesimo tempo, mentre Matteo Bertelle (Honda Snipers) scatterà dalla 19esima casella. (ANSA).