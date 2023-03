Moto: Quartararo, a Portimao non abbiamo il ritmo delle Ducati

(ANSA) - PORTIMAO, 24 MAR - Le Ducati hanno impressionato durante i test invernali e, alla vigilia della prima gara 2023, in Portogallo, Fabio Quartararo non nasconde una certa apprensione. "Sono molto veloci - riconosce il pilota della Yamaha - lo abbiamo visto durante l'ultima giornata a Portimao: sette Ducati nelle prime otto, non serve aggiungere altro sulle loro prestazioni. Per me la cosa principale sarà rimanere concentrati su noi stessi e non guardare quello che fanno gli altri nelle prime gare".

Domani si scoprirà la novità della Sprint Race e quella di Quartararo è stata una delle voci più critiche sull'introduzione della mini-gara in MotoGP. L'opinione del francese non è cambiata, non tanto sul nuovo format in se, quanto sulla decisione di tenerla prima di ognuna delle 21 gare stagionali.

"Non sono un grande tifoso (della Sprint, ndr) perché non ci siamo preparati come gli altri. Abbiamo problemi con le gomme nuove (che inficiano le prestazioni della Yamaha, ndr) rispetto alla Ducati, ad esempio. Qui a Portimao non abbiamo il loro ritmo. Cerchiamo di lavorare sodo, ma senza avere la certezza che funzionerà o meno. Poi, se queste Sprint possono aiutare la MotoGP a crescere un po' ed avere più fan è importante, ma io non sono un sostenitore". (ANSA).